CSS busca médicos extranjeros y recibe primeras hojas de vida por falta de especialistas

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, confirmó que ya se han recibido las primeras cinco hojas de vida de médicos extranjeros interesados en ocupar plazas de especialistas en el país.
Mon advirtió que Panamá enfrenta un problema serio en la cobertura médica, especialmente en áreas apartadas. “Esto es un problema grave que tiene el Estado y hay que hacer la modificación correspondiente”, afirmó.
Detalló que existen múltiples vacantes sin cubrir, principalmente en provincias como Bocas del Toro y otras regiones del interior del país.
Convocatorias de la CSS a médicos nacionales sin respuesta
El funcionario explicó que, a pesar de haber realizado al menos seis convocatorias, no han logrado captar suficientes especialistas nacionales.
Según dijo, algunos médicos formados con apoyo estatal prefieren pagar sus compromisos económicos antes que trasladarse a las zonas asignadas.
Opción: médicos extranjeros
Ante esta situación, la CSS evalúa aplicar la Ley 89 de 2013, que permite contratar especialistas extranjeros con la autorización del Ministerio de Salud.
Mon también adelantó que se requieren ajustes legales para agilizar los procesos de contratación y hacer más efectiva la cobertura médica a nivel nacional. “Hay que ver qué está pasando y cómo está siendo percibida la convocatoria en el extranjero”, puntualizó.