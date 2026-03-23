CSS busca médicos extranjeros y recibe primeras hojas de vida por falta de especialistas

El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, confirmó que ya se han recibido las primeras cinco hojas de vida de médicos extranjeros interesados en ocupar plazas de especialistas en el país.

Mon advirtió que Panamá enfrenta un problema serio en la cobertura médica, especialmente en áreas apartadas. “Esto es un problema grave que tiene el Estado y hay que hacer la modificación correspondiente”, afirmó.

Detalló que existen múltiples vacantes sin cubrir, principalmente en provincias como Bocas del Toro y otras regiones del interior del país.

Convocatorias de la CSS a médicos nacionales sin respuesta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036061493792268701?s=20&partner=&hide_thread=false "Esto es un problema grave que tiene el Estado y hay que hacer la modificación correspondiente", señaló el director de la @CSSPanama, Dino Mon, al explicar que muchos médicos especialistas formados con apoyo del Estado, firman sus contratos, pero al final prefieren pagar sus… pic.twitter.com/6k0Sqef0r9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

El funcionario explicó que, a pesar de haber realizado al menos seis convocatorias, no han logrado captar suficientes especialistas nacionales.

“No hemos recibido retroalimentación que permita llenar las plazas que tenemos”, indicó. “No hemos recibido retroalimentación que permita llenar las plazas que tenemos”, indicó.

Según dijo, algunos médicos formados con apoyo estatal prefieren pagar sus compromisos económicos antes que trasladarse a las zonas asignadas.

Opción: médicos extranjeros

Ante esta situación, la CSS evalúa aplicar la Ley 89 de 2013, que permite contratar especialistas extranjeros con la autorización del Ministerio de Salud.

Mon también adelantó que se requieren ajustes legales para agilizar los procesos de contratación y hacer más efectiva la cobertura médica a nivel nacional. “Hay que ver qué está pasando y cómo está siendo percibida la convocatoria en el extranjero”, puntualizó.