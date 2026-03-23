Asesinan a un hombre en Colón frente a restaurante; es el segundo crimen en menos de 24 horas

Asesinan a un hombre en Colón frente a un restaurante.

Un nuevo hecho de sangre se registró la mañana de este lunes en la provincia de Colón. Un hombre fue asesinado a plena luz del día frente a un restaurante en la avenida Meléndez, tras ser interceptado por un sujeto que le propinó varios disparos y se dio a la fuga. Este es el segundo crimen reportado en la región en menos de 24 horas.

De acuerdo con los datos recabados, la víctima se dedicaba a labores de estibador de mercancía en locales comerciales del área. El suceso generó alarma entre transeúntes y comerciantes del sector, quienes presenciaron el ataque.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena para preservar los indicios, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. Como parte de las diligencias, se procedió con la revisión de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos cercanos para identificar al agresor.

La víctima fue trasladada de urgencia, pero llegó sin signos vitales al Hospital Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón.