Trasciende que MOCA ha decidido dejar de postular candidatos en determinadas circunscripciones con el objetivo de no dividir el voto y apoyar a aquellos buenos candidatos independientes de Vamos.

Reconocimiento de la Coalición Vamos a MOCA

La coalición Vamos, por su parte, reconoció que MOCA cuenta con candidatos valiosos y recomendó, en algunos casos, a la ciudadanía darles el apoyo en aquellas circunscripciones donde no cuenta con candidatos independientes, a fin de lograr adecentar la Asamblea Nacional y los gobiernos locales.

"La Coalición Vamos no es un partido político, por lo que llamarle alianza no es la mejor terminología, hablamos de más de 30 circunscripciones, para encontrar espacios de trabajo y ponernos de acuerdo para avanzar", señaló el diputado Independiente Gabriel Silva.

"Los cambios que el país requiere no los podemos lograr trabajando por separado, debemos encontrar puntos en común, y es el camino que queremos lograr con los independientes", declaró Ricardo Lombana.