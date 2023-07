Coalición Vamos realiza su cierre de precampaña y resalta que no habrá alianza

"Al panameño y panameña que está allá afuera, que está buscando respuestas concretas, pero que ha entendido que ya no hay palabra bonita, ya no hay discurso, no hay propuesta que funcione en este país que está podrido por lo políticos corruptos que por décadas nos han gobernado”.

VÍDEO| Coalición Vamos realiza su cierre de precampaña

Mientras tanto, el diputado Gabriel Silva, dijo que un 98% de los candidatos de la Coalición Vamos van a estar en la papeleta en las elecciones generales de 2024.

Silva, también mencionó que “la coalición se creó con una intención y es apoyar a candidatos a diputados, alcaldes y representantes de corregimientos, no nacimos con la intención de apoyar a un candidato presidencial … hemos descuidado las alcaldías, las juntas comunales, las diputaciones”.

“Nosotros estamos respaldando a más de 100 candidatos independientes, verdaderamente independientes a nivel nacional, tenemos candidatos en todos los lugares del país, todas las provincias, la gran mayoría de los corregimientos”, puntualizó Silva.