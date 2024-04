Héctor Carrasquilla responde sobre la problemática de basura en su municipio

“A la empresa revisalud le hemos puesto un sinnúmero de ultimátum, a ellos se les vence el contrato en el año 2026, lo que nosotros no podemos es ser irresponsables en sacar a la empresa si no tenemos otra”, mencionó el aspirante a la reelección por el municipio. “A la empresa revisalud le hemos puesto un sinnúmero de ultimátum, a ellos se les vence el contrato en el año 2026, lo que nosotros no podemos es ser irresponsables en sacar a la empresa si no tenemos otra”, mencionó el aspirante a la reelección por el municipio.

Héctor Carrasquilla envía mensaje respecto a críticas en su gestión

Respecto a las críticas recibidas durante la campaña electoral, el alcalde invitó a los candidatos a abordar el problema de la basura no solo durante la campaña, sino también en otros momentos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1777683904998109201&partner=&hide_thread=false El actual alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla (@hvcarrasquilla), quien busca la reelección en el cargo, se refirió al problema de la basura.

"Yo invito a todos esos candidatos a que no solamente hagan énfasis de eso en campaña electoral, sino que lo hagan también en otros tiempos, el político que ama a San Miguelito que lo haga desde el primer día, no faltando seis meses para la campaña", dijo Carrasquilla.

Además, Valdés Carrasquilla afirmó que cualquier empresa interesada en encargarse del manejo de residuos en San Miguelito puede presentar su propuesta al Concejo Municipal, siempre y cuando cuente con la estructura financiera y los recursos necesarios.

En cuanto a su afiliación política, mencionó que su regreso al Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue una decisión personal, no inducida por terceros, destacando la influencia positiva que tuvo el expresidente Martín Torrijos en su trayectoria política.