Zulay Rodríguez impugnará los resultados para el cargo de diputado de San Miguelito

Rodríguez no se muerde la lengua al señalar que durante el proceso electoral hubo una clara alteración de resultados, especialmente en el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados. "No me puedes quitar votos que me gané legalmente y está comprobado en las actas", enfatizó.

Zulay Rodríguez resalta irregularidades en el resultado electoral para cargo de diputado

"La diputada Fátima del circuito 9-1, ella también va a impugnar, me mostró un acta donde votaron 411 personas, y aparecen 655 votos. Alejandro Pérez también me facilitó las actas del 8-4, por ejemplo en esta votaron 340 personas y aparecen 448 votos", @ZulayRL #Voto24 #TReporta — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2024

La diputada expone ejemplos concretos, destacando situaciones donde el número de votos registrados supera significativamente el número de votantes reales en algunos circuitos. Esta situación no solo afecta su representación, sino también a otros candidatos, como la diputada Fátima del circuito 9-1 y Alejandro Pérez del circuito 8-4, quienes también están considerando impugnar los resultados.

Rodríguez hace hincapié en la gravedad de estas irregularidades, argumentando que incluso una pequeña manipulación en los resultados puede tener un impacto significativo en el resultado electoral. Además, denuncia la falta de transparencia en el proceso, incluyendo la publicación prematura de resultados antes de que todas las actas hayan sido escrutadas.

En medio de estas acusaciones, Rodríguez insiste en la necesidad de una revisión exhaustiva y transparente de los resultados electorales para garantizar la legitimidad del proceso democrático.