Edwin Barahona: "Nunca vamos a participar, siempre vamos a competir"

Edwin Alberto Barahona Domínguez, tiene 22 años y es de Samaria, Sinaí, Sector 5; él es uno de los participantes del Red Bull Neymar Jrs Five 2021. Menciona que cuando tenía 4 años, su papá lo llevó a verlo jugar (él arrancó a jugar a los 6), quien jugaba siempre ligas de barrio y e iba a verlo. Cuando arrancó era portero, después comenzó a jugar afuera (otra posición que no sea portero).

"El primer gran evento que recuerdo es Italia campeón del mundial y luego Cannavaro siendo defensor ganando el Balón de Oro"; ya que juega de defensa y en el futsal como cierre.

Edwin Barahona dice que disfruta más del fútbol es jugar con sus amigos y estar en el mismo equipo siempre juntos.

Conoció a sus compañeros en la cancha del barrio (desde niños se conocen). Antes no iban a La Iglesia hasta que uno arrancó y de a poco fueron entrando a la Iglesia, a asistir a misa y las demás actividades. Recuerda que hubo momentos duros y allí encontraron reconcilio en el corazón y con Dios.

"Yo no iba a participar en el torneo (Red Bull Neymar Jrs Five), iba a jugar con Tropical que me habían invitado, hasta que mis amigos me dijeron que iban a sacar un equipo del barrio y preferí estar con ellos. Un gusto haber visto como los dos equipos llegaron tan lejos. Pero más de haber estado en el equipo campeón".

"Apenas salimos campeones pensamos en ser campeones en Qatar, nos vemos así, nunca vamos a los torneos a participar. Siempre vamos a Competir", concluyó Edwin Barahona.