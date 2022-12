Qatar 2022: Sergio Busquets deja España tras el Mundial

El catalán, de 34 años, cierra así un ciclo que inició el 1 de abril de 2009, en un partido de clasificación para el Mundial 2010 ante Turquía, y que le ha confirmado como una de las leyendas del fútbol español.

https://twitter.com/SEFutbol/status/1603722248799473664 .



@5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo .



Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.



veces internacional.



¡¡, !!



https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022

Capitán de la Furia Roja en Qatar 2022, Busquets disputó su cuarto Mundial, alcanzando a Andoni Zubizarreta, Fernando Hierro, Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Ramos. En la tanda de penaltis contra Marruecos, Busquets fue el que falló el último. Pocos días antes de que empezara la que iba a ser su última Copa del Mundo, el jugador dijo en esta entrevista con El País que nadie le conoce porque él no se muestra nada.

Un jugador irremplazable

Contaba también que la rapidez no estaba dentro de sus cualidades. “Ni soy, ni he sido muy rápido. Soy un jugador de fútbol que ha intentado tener todo controlado: por la posición en la que juego, para ayudar a mi equipo y a mis compañeros a circular rápido la pelota y no perderla. Es una posición poco vistosa, pero importante y en la que se necesitan muchas cosas”.

https://twitter.com/diarioas/status/1603728170519334912 COMUNICADO de Sergio Busquets en su Instagram



"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección" pic.twitter.com/zLWw9ZOxnW — Diario AS (@diarioas) December 16, 2022

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, calificó a Busquets como uno de los “más importantes patrimonios del fútbol español”. Y añadió: “Sergio es un líder silencioso, sereno y admirado por todos por su humildad y naturalidad. Campeón de todo, ha dibujado una inmensa trayectoria que ya está en la historia del fútbol. Pero hay una cuestión más importante: su perfil humano. En eso, Sergio también es imbatible. Busquets merece decidir cuándo y cómo y nuestro único camino es la gratitud. Gracias, Sergio, por tu entrega y lealtad a la selección, eres uno de los más importantes patrimonios del fútbol español”.