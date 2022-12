Consecuencias del uso excesivo de tintes para el cabello

Recordemos que los tintes son cosméticos capilares que tienen como finalidad cambiar el color o decolorar el pelo de forma temporal, semipermanente, o permanente, en función de sus componentes (oxidativos o no) y de su penetración a diferentes niveles de la corteza del tallo.

El uso en exceso del tinte puede traer algunas consecuencias para la salud y aún más la perdida del cabello; es por ello que profesionales aseguran aplicar productos de origen natural y que sus componentes sean agradables para el cuero cabelludo.

Expertos recomiendan teñirse lo menos posible y no todos los meses el cabello.

image.png Consecuencias del uso excesivo del tinte

A manera de docencia, los tintes para el cabello, tiene más de cinco mil sustancias químicas en sus compuestos y por esto el pelo se verá afectado. Además, las personas pueden ser diagnosticadas con cáncer de vejiga.

Durante el embarazo, exertos aconsejan a las mujeres no pintarse el cabello porque se cree que podría ocasionarle problemas al bebé; tal vez no sepas por qué exactamente se cree esto pero al final, tomas esta opinión y no tiñes tu cabello sino hasta que nace el pequeño. Algunos especialistas en el tema han manifestado su postura sobre la decoloración y el embarazo; esto es lo que han dicho.

¿Qué productos químicos contiene el tinte?

En primer lugar, los tintes para el cabello contienen mercurio amoniacal que se encuentra como químico en aquellos productos que sirven para decolorar y realzar el color en el pelo, el mismo podría termina irritando las vías respiratorias y la piel.

Por otro lado, contiene también agua oxigenada y su función es eliminar el color natural del cabello y facilitar la fijación de pigmento, pero te dejará la piel y los pulmones irritados.

Una de las peores consecuencias es parafenilndiamina que se encuentra en las tinturas oscuras y también provoca irritaciones en la piel.

No podemos dejar a un lado el resorcinol que se encarga de fijar el control en el cabello y por lo que especialistas señalan que es muy agresiva para la piel y a su vez, altera la tiroides y afecta el sistema nervioso e inmunitario.