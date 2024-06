MINSA investiga casos de gastroenteritis en la comunidad de Alto Bilingüe

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1805704274397007992&partner=&hide_thread=false #ComarcaNgäbeBuglé | Investigamos casos de gastroenteritis en Alto Bilingüe. Aunque se han identificado casos gastrointestinales típicos de la época, no hay ausentismo escolar, ni defunciones confirmadas. Se está desplegando un equipo médico para ofrecer atención integral. pic.twitter.com/9hVbWBFsw6 — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) June 25, 2024

El Dr. Rufino Bejerano, jefe de epidemiología del MINSA en la región, informó que se contactó a una docente del Centro Educativo de Alto Bilingüe, quien confirmó la presencia de cuadros gastrointestinales típicos de la temporada. No obstante, la docente aclaró que no se ha observado un ausentismo significativo en la población estudiantil y no hay registros oficiales de defunciones en la comunidad, a excepción de un niño que fue trasladado al Hospital Luis “Chicho” Fábrega en Santiago de Veraguas y que ya ha recibido el alta médica.