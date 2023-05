OMS levanta alerta mundial por brote de Viruela del Mono

El Mpox "ya no representa una emergencia de salud pública de alcance internacional", declaró en una rueda de prensa en Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agregando que había seguido la recomendación del Comité de Emergencias de la entidad.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que al igual que con la Covid-19, con el levantamiento de la alerta máxima mundial por el brote de la viruela símica, no significa que el trabajo haya terminado con relación a la secuela y la propagación del mismo.

"He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial", puntualizó el director general de la OMS.

