¿Qué pasa cuándo no bajas la tapa del inodoro?

Si bien, pensamos que es agua limpia, no lo es por completo. En el estudio, se puede ver, bajo la ayuda de luz láser, como al tirar la cadena las gotitas llegan a saltar más de 2 metros por segundo.

Lo ideal es bajar la tapa, siempre cuando descargues el inodoro; evitar utilizar los baños públicos, sin embargo, de hacerlo, utiliza mascarilla y no olvides lavarte las manos.

Shining a light on what comes up when you flush