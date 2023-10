Ella misma me lo decía, que lo iba a ser bien, esto me tiene muy emocionada al verla pasar a la siguiente ronda porque yo tenía una fe muy grande en ella. Ella misma me lo decía, que lo iba a ser bien, esto me tiene muy emocionada al verla pasar a la siguiente ronda porque yo tenía una fe muy grande en ella.

Además dejó claro que el amor de Inaudis Gómez por la décima nació de ver a su hermana mayor, quien también es cantante de décima, tamborito y cumbia.

