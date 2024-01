Señorita Panamá 2024: Yoani Ben se quitaría los tatuajes si logra clasificar

¿Aceptará Señorita Panamá 2024 a Yoani con tatuajes?

Recordemos que tener tatuajes no es un impedimento para llegar a Miss Universo, incluso la mayoría de las misses que participan maquillan los tatuajes para que nadie se entere de los mismos.

Es que he visto mucho que hablan más de los tatuajes, la gente tiene mucho prejuicio y la misma gente de Miss Universo ha abierto que mujeres transgénero participen, madres, casadas, tatuadas y más, así que no entiendo porque las personas aun siguen pensando que no se puede, eso no es impedimento para representar a su país. Es que he visto mucho que hablan más de los tatuajes, la gente tiene mucho prejuicio y la misma gente de Miss Universo ha abierto que mujeres transgénero participen, madres, casadas, tatuadas y más, así que no entiendo porque las personas aun siguen pensando que no se puede, eso no es impedimento para representar a su país.

Ha explicado Yoani Ben en exclusiva para La Mordida, quienes le preguntaron qué pensaba sobre sus tatuajes.