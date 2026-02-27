Galaxy S26: la nueva generación de smartphones con IA que lo hace todo más fácil

La nueva serie Galaxy S26 llega para transformar la forma en que usamos el móvil cada día. Con Galaxy AI más proactiva y adaptativa, el teléfono anticipa tus necesidades, automatiza tareas y simplifica todo lo que haces: desde organizar tu agenda y buscar información, hasta crear contenido profesional en segundos.
Principales novedades de la Serie Galaxy S26
Galaxy AI más proactiva, intuitiva y personalizada
- IA de tercera generación que reduce pasos y automatiza tareas cotidianas.
- Funciones como Now Nudge y Now Brief anticipan necesidades y ofrecen sugerencias inteligentes en tiempo real.
- Integración avanzada de agentes como Bixby, Gemini y Perplexity, permitiendo ejecutar tareas complejas con comandos de voz o un solo toque.
- Circle to Search con Google mejorado con reconocimiento de múltiples objetos en una sola búsqueda.
Rendimiento extremo y eficiencia durante todo el día
- Chipset personalizado Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy en S26 Ultra.
- Hasta +19% en CPU, +39% en NPU y +24% en GPU, optimizados para IA.
- Sistema térmico mejorado para máximo rendimiento sostenido.
- Super Fast Charging 3.0: hasta 75% de carga en 30 minutos.
El mejor sistema de cámara Galaxy hasta la fecha
- Captura avanzada en baja luz con Nightography Video mejorado.
- Video profesional con soporte para APV, nuevo estándar de grabación.
- Estabilización mejorada con Super Steady y bloqueo horizontal.
- Herramientas de edición con Galaxy AI, incluyendo Photo Assist y Creative Studio, para crear y editar contenido de forma sencilla.
- Escáner de documentos inteligente con corrección automática.
Nuevas funciones de privacidad y seguridad
- Privacy Display (Galaxy S26 Ultra): primera pantalla de privacidad integrada del mundo con protección a nivel de píxel.
- Call Screening con IA: responde llamadas desconocidas, detecta spam y estafas, y muestra resúmenes en tiempo real.
- Privacy Alerts: alertas inteligentes que detectan accesos sospechosos a datos sensibles.
- Private Album: protección extra para fotos y videos personales dentro de la Galería.
- Knox Matrix: seguridad multidispositivo con cifrado de extremo a extremo y protección post-cuántica (PQC).
Seguridad preparada para el futuro
- Protección multicapa desde el chip hasta la nube con Samsung Knox.
- Criptografía post-cuántica (PQC) para funciones críticas del sistema.
- Hasta 7 años de actualizaciones de seguridad.
Ecosistema inteligente
- Integración con Galaxy Buds4, con control por voz y gestos de cabeza, para una experiencia manos libres fluida.
Modelos disponibles
- Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra
- Colores: Violeta Cobalto, Blanco, Negro, Azul Cielo