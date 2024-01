Medcom Digital presenta a Gio Alemán, primera influencer virtual de Panamá

Ahora, la unidad digital de Medcom se introduce en el mundo de la inteligencia artificial con la creación de la primera influencer panameña totalmente virtual.

Desde hace algunos años, los influencers virtuales han ido transformando el marketing digital. Y desde el 2023, Panamá tiene su primera representante en el mundo de la inteligencia artificial con Gio Alemán, quien con más de 500 mil seguidores ha ido posicionándose.

Gio Alemán ha sido noticia en medios internacionales y en todos los medios locales. Ha logrado viralizarse con sus increíbles experiencias en Panamá y en el mundo.

Ella es una chica de 23 años, que ama la moda y los viajes. Gio ha logrado crear alianza con marcas como Cadillac, Samsung con el nuevo Galaxy S24 AI y Coca Cola.

