Netflix, ya no permitirá tener cuenta compartida.

Desde la creación de esta plataforma cualquier persona que cuente con el usuario y contraseña podía acceder a nuestra cuenta y disfrutar de contenido gratuito, si así nosotros lo permitíamos. Sin embargo, esto no es tan beneficioso para la aplicación pues, evita que nuevos clientes se afilien a Netflix.

Netflix: ¿Cómo se harán las comprobaciones de cuenta compartida?

Netflix hará las comprobaciones usando las direcciones IP (dirección de protocolo de internet). En conjunto de los indicadores de cada dispositivo y la actividad de la cuenta. Esto le permitirá a la plataforma reconocer si se está dando uso desde un mismo hogar, o de diferentes puntos.

Netflix: ¿Se podrá pagar para compartir cuenta?

Aún la plataforma no ha dado indicios de un método de pago más elevado para poder compartir cuenta. Sin embargo, no es una opción que aún se descarte, debido a que puede que Netflix brinde esto como una alternativa para no perder a sus consumidores.

¿Desde cuando será vigente esta nueva condición legal?

Se estima que en los próximos meses inicie en algunos países del mundo como un experimento. Los países donde podría iniciar son: Argentina, Honduras y Guatemala.