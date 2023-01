¿Qué es NFC, la novedosa herramienta para la transmisión de datos?

La función de las NFC, radica en la creación de un campo electromagnético, con antenas en espiral, y por el momento, solo logra soportar dos modos.

image.png

El primero de estos es el activo, que es cuando los dos dispositivos generan la acción en el proceso de transmisión de datos.

Segundo, es el pasivo, donde un solo equipo genera la transmisión y el otro se vale de la energía para transferir datos.

La velocidad de transmisión es mínima, entre los 106, 212, 424 y 848 Kbit/s, y por ello, solo es recomendable utilizarlo con la identificación y validación de dispositivos y personas.

Actualmente, en Panamá, las NFC no son muy conocidas, y puede ocurrir, el que una persona cuenta con esta función, y no tenga conocimiento de su utilidad ni beneficio. No obstante, existen comercios que poco a poco, impulsan este método tecnológico en el procedimiento de pagos, como en otras ciudades del mundo.

Para verificar si tu celular Android tiene NFC, debes ir a la ventana de notificaciones, desliza hacia abajo y derecha y fíjate si un icono con estas siglas aparece. Sí es así, puedes activarlo y desactivarlo cuando desees.