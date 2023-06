¿Qué significa el corazón naranja en WhatsApp?

La amplia gama de emoticones que utiliza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp nos brinda un sin números de formas para expresar lo que sentimos, así como lo es el corazón naranja el cual es uno de los que no tienen matiz, aunque en el año 2017 se aprobó como parte de Unicode 10.0 el Corazón y se agregó a Emoji 5.0 en 2017.

Para muchos, el significado está en que habla de quien lo utiliza no quiere una relación de amor sino de amistad; así que, si tienes una persona que te gusta o con la que tienes un interés amoroso, no le mandes este corazón, podrías estarle diciendo que lo que sientes es un “amor de amigos” o para dejar claro que es solo amistad genuina y no hay nada romántico.