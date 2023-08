A Lo Panameño está de luto, fallece la tía Daris del Bocaito

Las muestras de cariño de los seguidores de A Lo Panameño se han hecho evidentes en redes sociales.

Presentadoras de A Lo Panameño expresan su cariño por la tía Daris

"Yo me quedo con estos momentos llenos de felicidad en medion de algo que nos apasionaba en común, la cocina. Siempre siempre mi corazón la recordará con mucha alegría", publicó Fulvia González, junto a una fotografía con la tía Daris.

Por su parte, Doralis Mela, también expresó su dolor por la partida del "el alma del Bocaito".

"Tía Daris de mi vida, pienso y pienso y no asimilo que usted ya no está. Qué dolor tan grande siento en mi corazón. Tantas risas, comidas riquísimas, cuentos, consejos, momentos llenos de amor y no puedo creer que ya se acabó", escribió La Tepesita.

Daris Castro, una amante de la cocina y apasionada de la educación

La tía Daris era una mujer con muchas facetas. Por muchos años se dedicó a la docencia en el distrito de La Chorrera.

Su sazón era muy conocida a través del Fogón de la tía Daris, que recorrió varias ferias con sus famosos tamales. También era una artesana dedicada a la confección de camisillas, tembleques y polleras.

Sin duda, una mujer que deja un gran legado y carisma, que dejó huellas en todos aquellos que tuvieran la oportunidad de y el privilegio de conocerla.