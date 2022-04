TRAICIONADA | Bahar descubre la infidelidad de Mert

Salió corriendo del hospital llorando y apagó su celular. Al salir, Asya la vio llorando y corrió detrás de ella pero no la alcanzó.

Mert se comenzó a preocupar, le preguntó a Derya si la había visto pero no. Se fue lejos para decidir qué hacer con esta infidelidad.

Bahar encendió su teléfono y le envió las fotos que recibió a su celular, Derya las vio y le reclamó por haberle hecho eso a Bahar.

Mert le reclamó a su amante por las fotos y ella le entregó una nota, se dio cuenta que todo fue un plan de Volkan.

Asya y Turgay

Asya cenó con Turgay y él le dijo que no descarta la idea de casarse, sobre todo para que Alí y ella no están solos, pero ella le explicó que al menos por ahora no lo ha pensado.

Luego de llegar a casa, Asya recibió una llamada de Volkan, quien le reclamó por hacer tenido una cita con Turgay, ella lo ignoró y le pidió que la dejara en paz.

Alí está robando

La separación entre Asya y Volkan ha afectado mucho a Alí, tanto así que ahora ve bien robar; resulta que robó una pulsera en el evento de caridad del hospital, la escondía y cuando Asya llegó, él le mintió, diciéndole que le compró un regalo pero que no lo había envuelto.

Volkan descubre a Mert

Mert llegó al bar donde Mert estaba coqueteando con su amante, allí, le dijo que no engañara a Bahar, que la tomara en cuenta y que no lo hiciera; esto lo hizo reflexionar y llegó a casa diciéndole que ya era hora de intentar tener un hijo.

Alí le da la pulsera a Asya

Asya fue a despertar a Alí y vio la pulsera que robó del bazar, ella le preguntó que si ese era su regalo y él nervioso le dijo que sí, así que ella se la puso y le agradeció.

Gonul ve la pulsera

Gonul le vio la pulsera a Asya, ella quedó extrañada porque Derin le había dicho que no la vendió.

Demir acusa a Alí de ladrón

Demir acusó de ladrón a Alí, acusándolo de robar un bolígrafo y un reloj, resulta que su amiga lo vio y le dijo que ella guardaría el secreto si él entregaba las cosas, él se puso furioso y huyó de la escuela.

Esto desesperó a Asya, quien le pidió a la policía que lo buscara hasta que lo encontraron y ella le reclamó por haberse ido de la escuela.

