TRAICIONADA | Volkan es humillado 

Estando libre Volkan llama a su abogado para saber cómo va el estado de su cuenta bancaria después de los lavados de dinero que hizo a la familia de Derin, pero para su sorpresa se entera que sus fondos fueron congelados y el dinero con el que esperaba contar fue regresado a Derin.

Se formó el revuelo

Mientras que todos disfrutaban un momento ameno en la graduación de Alí, Volkan llega por sorpresa al acto de la escuela y causa revuelo al ver al nuevo novio de Derin cargando a su hija, Derin lo manda a callar y lo humilla al instante.

El peor día para Volkan

Luego de pasar una humillación en frente de su hijo, hija y exmujer, Asya se lleva a Volkan para que no se avergüence más, él trata de convencer a Asya de que de esta se levantará y seguirán sus vidas juntos, pero no, Asya le da su “Stop" y le dice que él no está en sus planes futuros ... ¡AYAYAI!

Por si no fuera poco, también se entera que Asya vendió la casa y planea irse de la ciudad junto con Alí, definitivamente ella se sacó la espina de aquellos tragos amargos que le hizo pasar lo mismo que él le hizo a ella.

