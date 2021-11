Panamá, la ciudad más estresante del mundo en el 2021

El estudio, analizó una serie de métricas como el tiempo promedio de viaje, el costo de vida, la velocidad de Internet, las horas de trabajo e incluso el volumen de búsqueda en Internet para las frases "reducción del estrés" y "reducir el estrés".

Veamos por qué Panamá se situó en primer lugar:

Si bien el costo de vida de la ciudad de Panamá, no es uno de los más altos con US $ 718 por mes y US $ 821 por alquiler mensual, el país tiene el tiempo de viaje más alto. a 120 minutos, así como una de las velocidades de Internet más lentas de todas las ciudades analizadas con 17,31 mb / s.

Mumbai, la ciudad que anteriormente ostentaba el título de ser la ciudad más estresante para vivir, ocupó el segundo lugar en la lista; Nueva York y Hong Kong ocuparon el tercer y cuarto lugar.

AQUÍ podremos ver el estudio con más detalle.