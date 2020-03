View this post on Instagram

🔥ATENCIÓN! 🚨 Por salud sanitaria, se le informa que se cancelan las audiciones presenciales previstas en los Estudios Medcom Ancón, en su lugar la estaremos realizando EN LINEA, envíenos su información a www.telemetro.com para participar de @topchefpa 2020. 🍝 ¡Te esperamos! 🔥👉 #TopChefPA