A día de hoy, muy pocos se sorprenderán al escuchar que una de las claves del tremendo éxito cosechado a nivel internacional por la nueva serie de época del gigante Netflix, 'Bridgerton', reside en las apasionadas escenas de cama que definen -al menos en pantalla- la bonita historia de amor que viven sus protagonistas, de las que el público es testigo directo y sin más limitaciones que las estrictamente necesarias para que el contenido no sea catalogado como uno exclusivamente para adultos.

Tanto es así, que ahora la actriz Mila Kunis, madre de dos niños pequeños junto al también actor Ashton Kutcher, ha querido revelar una divertida anécdota ligada a su disfrute de esta romántica pero explícita producción televisiva. En una de sus primeras tomas de contacto con 'Bridgerton' en la intimidad del dormitorio que comparte con su marido, el intérprete se despertó repentinamente y, durante unos segundos por lo menos, llegó a pensar que Mila estaba visionando una película pornográfica aprovechando que él dormía.

"Ya voy por el quinto capítulo, para aquellos que ya la hayan visto, y me imagino que todos sabéis qué ocurre en ese episodio. Anoche me quedé en vela hasta bien entrada la madrugada, no podía parar de verla y me preguntaba: '¿Qué pasará ahora?'", ha empezado a relatar entre risas la artista, quien tiene a Wyatt (6) y a Dimitri (4) con el que fuera su compañero de reparto en la comedia juvenil 'Aquellos maravillosos 70', a su paso por el programa matutino 'Today'.

"Él estaba totalmente dormido, pero se despertó de repente en medio del quinto episodio y... Claro, pues me preguntó extrañado: '¿Estás viendo una peli porno?'. Estaba muy confundido", ha bromeado la estrella televisiva para, justo a continuación, revelar que Ashton ha acabado sintiendo unos celos irrefrenables de la serie y, por supuesto, de sus tórridos contenidos. "¡Me dice que le estoy poniendo los cuernos con 'Bridgerton'!", ha señalado en el mismo espacio matinal de la cadena NBC.