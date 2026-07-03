Venezuela eleva a 2.645 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado además 890 réplicas.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace una semana afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA, a partir de imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

FUENTE: EFE