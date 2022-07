Lady Gaga: Estoy feliz de lo que hice en Yo Me Llamo

Lady Gaga se sentía realizada con el show que brindó en la semifinal de Yo Me Llamo Panamá, por lo que para ella no fue de desagrado saber que no iba a ir a la final.

Estoy contenta, no me esperaba llegar a la semifinal Estoy contenta, no me esperaba llegar a la semifinal

Incluso agrega, que su sorpresa siempre fue que se quedaba en cada show, ya que nunca tuvo el voto del público, sentía que debía esforzarse el doble para ganarse al jurado y que le pudieran dar buenas notas.

Presentación con Bruno Mars - Primera ronda aquí

Por otro lado, comentó sobre el beso que se dio en pantalla nacional con su compañero Bruno Mars al terminar el show, "Eso se dio y ya, él quedó sorprendido", expresó.

Todo fue como el show de medio tiempo de un SuperBowl comentaron algunos, sin duda, Lady Gaga hizo un excelente papel en la competencia y se le extrañará en la gran final de Yo Me Llamo 2022.