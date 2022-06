Lady Gaga de Yo Me Llamo: O me amas o me odias

La participante de Yo Me Llamo , Lady Gaga ya tiene claro que aunque el 4to jurado no le pague bien, ella sabe que su artista en la vida real tampoco cae bien.

Lady Gaga es una de las artistas mas odiadas así que eso quiere decir que algo estoy haciendo bien. Generar emociones es lo que hacemos los artistas. Lady Gaga es una de las artistas mas odiadas así que eso quiere decir que algo estoy haciendo bien. Generar emociones es lo que hacemos los artistas.

Aunque al principio eso le afectaba, ha sabido lidiar con el poco apoyo que le brinda el 4to jurado. "Definitivamente no he podido luchar contra eso", expresó.

Lo que más le ha gustado de participar en Yo Me Llamo es haber montado una puesta en escena tan increíble como lo hace la producción del escenario de los sueños. "Siempre desee hacer esto, me siento feliz porque lo logré", agregó.

Para este 6to show, Bethel Vargas, nombre real de la participante interpretará "Always Remember Us This Way", una balada que pondrá a todos con la piel de gallina, según Lady Gaga.