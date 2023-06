Yo Me Llamo 2023: Karol G siente que la canción no la ayudó

Me sentía muy nerviosa, era la primera vez que estaba en televisión, incluso quede sorprendida de por qué mi presentación me salió así, en los ensayos salió perfecto Me sentía muy nerviosa, era la primera vez que estaba en televisión, incluso quede sorprendida de por qué mi presentación me salió así, en los ensayos salió perfecto

Expresaba María Fernanda que además siente que la canción que le tocó para el primer show en vivo jugó en su contra.

Provenza es un éxito muy grande de Karol G pero si tienes que cantar bonito y rapear no es fácil, es bien complicado conseguir ese timbre de voz. Provenza es un éxito muy grande de Karol G pero si tienes que cantar bonito y rapear no es fácil, es bien complicado conseguir ese timbre de voz.

A la final ella cuenta que supo que estaba haciendo las cosas mal cuando le vió la cara a los jurados.

Revive la presentación de Karol G en el primer show de Yo Me Llamo 2023:

Karol G – Provenza HD_2023_06_20_21_42_37.mp4

Esta fue la entrevista completa en Tu Mañana: