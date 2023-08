Yo Me Llamo 2023: A la One Two le molesta que el 4to jurado no vota por talento

Según la One Two , el cuarto jurado debería ser más objetivo a la hora de dar su voto.

Este es un programa de talento y a mi lo que me molesta no es que el 4to jurado vote o no vote, pero sí me molesta que en este tipo de concursos, el fanatismo va mucho más arriba del talento que tiene la persona.

Además agregó que para evaluar tienes que tomar en cuenta a toda la producción que está detrás que forman parte del crecimiento del personaje.

"A tí te puede gustar alguien bueno o malo, pero en este concurso se tiene que evaluar todo y eso es lo que vemos nosotros, en cambio, la gente solo ve un pedazo, deben buscar referencias.", enfatizó.

One Two no sabía quién era Eminem

La One Two admite que no sabía quién era Eminem y le tocó estudiar al cantante para poder darle una correcta puntuación a Engell González, participante que imita al rapero.