Yo Me Llamo 2023: ¿Quiénes pasaron a la Semifinal?

El 6to show estuvo lleno de sorpresas ya que todos querían pasar a la Semifinal de Yo Me Llamo 2023 , pero la historia no fue la misma para todos. Mira todo lo que pasó.

El General la hizo suya por completo, con el tema "Tu Pum Pum" dejó a más de uno con la boca abierta y consiguió una de las más altas puntuaciones por parte del jurado y del público.

Ricardo Arjona le dio un toque nostálgico al escenario de los sueños con el tema "Señora de las 4 décadas" y además se sintió muy emotivo de haberlo hecho bien ya que había presentado una fuerte infección en las cuerdas vocales.

Eminen se consagró esta noche con el tema "My Name Is" y lo más curioso es que lo había dicho, sin embargo, no logró los primeros lugares de la noche.

Flex lo dio todo con su tema "Luna", el tema más difícil del cantante chitreano pero según el jurado fue una de sus mejores presentaciones.

El gran regreso de Silvestre Dangond fue muy alegre, ya que por fín le tocó cantar un vallenato digno de su tierrita.

Natalía Jiménez la rompió, sin duda, la mejor de la noche con su interpretación de "Que te quería".

Los participantes que pasan a la semifinal son:

Natalia Jiménez

Ricardo Arjona

El General

Eminen

Flex

El eliminado del 6to show fue el participante Silvestre Dangond.