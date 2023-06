Yo Me Llamo 2023: Rihanna rompe en llanto tras su eliminación

Primero fue Karol G , ahora en el segundo show de Yo Me Llamo 2023 se vivieron muchas emociones entre esas la eliminación de la participante que interpreta a Rihanna .

La llamada Amazónica interpretó en el escenario de los sueños el famoso tema "We Found Love" con una energía increíble, la personificación y la actitud de la participante encantaron a los jurados pero quedaron muy decepcionados con su interpretación vocal.

Te falta trabajar mucho la voz, ojalá lo que vimos en el escenario hubiera sido lo mismo vocalmente Te falta trabajar mucho la voz, ojalá lo que vimos en el escenario hubiera sido lo mismo vocalmente

Le expresaron los jurados, que de todas maneras felicitaron a la artista por tan buena presentación pero que en estos momentos de la competencia ninguno de los participantes pueden permitirse fallar.

Tras su presentanción, el padrino de Rihanna que fue el ex participante Bruno Mars estuvo con ella en todo momento aconsejándole que así es el escenario de los sueños, "Ella no había tenido antes un contacto así con la televisión, es muy fuerte lo que se vive aquí", expresó.

Uno de los participantes que la trataron de animar fue sin duda Silvestre Dangond, que incluso en la Zona Interactiva expresó que él es muy empatico con el dolor ajeno.

Por su parte, Rihanna estuvo en Tu Mañana y expresó que: "Fueron tantas preguntas antes de salir que me pusieron nerviosa, mi ensayo fue bastante bien, pero como la tensión que se vive en el show no se ve en los ensayos, me puse nerviosa"

Tanto Rihanna como Karol G tendrán la oportunidad de volver más adelante, pero eso dependerá de muchos factores.

Esta fue su presentación: ¿Qué te pareció?