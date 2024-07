Yo Me Llamo 2024: Conoce a los primeros artistas preclasificados

Este martes 16 de julio se llevó a cabo el primer programa de las dos audiciones de Yo Me Llamo 2024 , en el que se podrá disfrutar y conocer un poco sobre los posibles nuevos talentos que subirán al escenario de los sueños en esta 6ta temporada.

Seguidamente, un Luis Fonsi interpretó el tema "No me doy por vencido". Después, una Gloria Trevi cautivó a los jurados con la canción "Con los ojos cerrados". Otro de los géneros que no podía faltar fue la balada, y aquí lo que sorprendió fueron dos chicos que le dieron vida a la banda Camila.

El Big Boss, Daddy Yankee, estuvo presente en este primer programa de audiciones de Yo Me Llamo 2024 y, sin duda alguna, su físico y su voz dejaron a todos impresionados.

Le podría interesar: Vota por tu favorito para el escenario de los sueños

A los jurados les tocó una tarea muy difícil y algo inesperado ocurrió: mientras se decidían por un Juan Luis Guerra en duelo, Ingrid de Ycaza descubrió un nuevo talento entre los participantes. Aquí hubo dos preclasificados, uno merenguero y el otro nada más y nada menos que Roberto Carlos.

Uno que puso a gozar a la One Two y a Ingrid de Ycaza fue el mismo Chicho Man, quien animó con ese sabor reguetonero.

Y si usted pensaba que ahí había terminado, pues no. En esta temporada tenemos al artista Dorindo Cárdenas, quien erizó al jurado con su gran parecido al tipiquero panameño y deleitó con los temas "Desolación" y "Solitario".

En la competencia también vimos a un José Feliciano que estaba muy metido en su papel de principio a fin, y a una Amanda Montero, un derroche de talento.

Preclasificados de la primera audición de Yo Me Llamo 2024

Sergio Vargas

Luis Fonsi

Gloria Trevi

Camila

Daddy Yankee

Juan Luis Guerra

Roberto Carlos

Chicho Man

Dorindo Cárdenas

José Feliciano

Carin León

Ozuna

Juan Gabriel

Jhonny Ventura

Amaia Montero

Christina Aguilera

Enrique Bunbury

Nicky Jam

Britney Spears

El próximo martes 23 de julio será la segunda audición para darle inicio a los show en vivo donde se conocerán a los artistas que estarán en el escenario de los sueños de la 6ta temporada de Yo Me Llamo 2024.