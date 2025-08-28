Yo Me Llamo 2025, come back: Un competidor regresa al escenario en el sexto show

El escenario de los sueños vuelve a sorprender. Durante el sexto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, uno de los competidores eliminados regresará a la competencia para tener una nueva oportunidad frente al jurado y el público.
Mira la transmisión en vivo aquí del Come Back de Yo Me Llamo 2025
Los aspirantes que buscan volver al concurso son:
- Héctor Lavoe
- Ángela Carrasco
- Fredy Mercuri
- Aldo Ranks
- José Luis “El Puma” Rodríguez
- Pedrito Altamiranda
Uno de ellos será escogido para reintegrarse y demostrar que aún tiene talento para seguir luchando por el título de mejor imitador de Panamá.