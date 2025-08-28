| Telemetro
Yo Me Llamo 2025, come back: Un competidor regresa al escenario en el sexto show

En el sexto show de Yo Me Llamo 2025, uno de los siete competidores eliminados regresa al escenario de los sueños. Mira aquí la transmisión en vivo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El escenario de los sueños vuelve a sorprender. Durante el sexto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025, uno de los competidores eliminados regresará a la competencia para tener una nueva oportunidad frente al jurado y el público.

Mira la transmisión en vivo aquí del Come Back de Yo Me Llamo 2025

Embed - EL COMEBACK DE MÁS MÓVIL | BATALLA FINAL

Los aspirantes que buscan volver al concurso son:

  • Héctor Lavoe
  • Ángela Carrasco
  • Fredy Mercuri
  • Aldo Ranks
  • José Luis “El Puma” Rodríguez
  • Pedrito Altamiranda

Uno de ellos será escogido para reintegrarse y demostrar que aún tiene talento para seguir luchando por el título de mejor imitador de Panamá.

