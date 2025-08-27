Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del quinto show

El escenario de los sueños se encendió con el quinto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 , una noche llena de talento y sabor panameño que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Los imitadores demostraron su pasión y esfuerzo, y el jurado junto con el público decidieron quiénes brillaron más en esta esperada séptima temporada.

Etta James le puso ritmo al escenario, demostrando que la música tiene fuerza propia. Por su parte, Pedrito Altamiranda con una actuación llena de ritmo, mostró su talento sin embargo, fue eliminado y tendrán que enfrentarse en la batalla come back +móvil.

Resultados del quinto show de Yo Me Llamo 2025

Etta James

Elvis Presley

Ivy Queen

Alejandro Torres

Bad Bunny

Pedrito Altamiranda

Con estos artistas, la competencia se eleva a otro nivel, y los participantes deberán mostrar todo su potencial, revelando más sorpresas, emociones y espectaculares shows en las próximas galas.