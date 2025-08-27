Yo Me Llamo 2025: Pedrito Altamiranda fue el participante eliminado del quinto show

Este martes 26 de agosto se transmitió el quinto show de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025 , donde siete participantes demostraron su talento al imitar a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Alejandro Torres, Bad Bunny, Elvis Presley, entre otros.

Pedrito Altamiranda es el eliminado de Yo Me Llamo 2025 pero podrá volver

Durante la quinta gala, el imitador del artista panameño Pedrito Altamiranda fue eliminado de la competencia. Sin embargo, aún tendrá una segunda oportunidad de regresar al escenario a través del programa Come Back Más Móvil Panamá. El show será transmitido a través del canal de YouTube de Telemetro el jueves 28 de agosto, a las 8:00 p.m.

Detalles del quinto show de Yo Me Llamo 2025