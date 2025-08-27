Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el sexto show?

Luego del quinto programa de Yo Me Llamo 2025 : Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en el sexto show, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el sexto show en vivo?

Embed - Yo Me Llamo en Instagram: "¡ETTA JAMES REGRESA AL PRIMER LUGAR!, siendo la ganadora de esta noche @jackieplummermusic #YoMeLlamoPa" View this post on Instagram A post shared by Yo Me Llamo (@yomellamopa)

El sexto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 2 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.