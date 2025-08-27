| Telemetro
Yo Me Llamo 2025: ¿A qué hora y dónde ver el sexto show?

Conoce todos los detalles para ver el sexto show en vivo del fenómeno favorito de la televisión panameña, Yo Me Llamo 2025.

Luego del quinto programa de Yo Me Llamo 2025: Escenario de los Sueños, lleno de emoción, los fanáticos se mantienen a la expectativa de quiénes permanecerán en el sexto show, que se transmitirá en vivo durante la séptima temporada.

¿Cuándo y dónde ver el sexto show en vivo?

El sexto show en vivo de Yo Me Llamo 2025 será el próximo martes 2 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., y podrá disfrutarse en directo a través de las pantallas de Telemetro.

Esta nueva temporada promete sorprender con más imitadores, presentaciones espectaculares y mucha emoción para el público panameño.

