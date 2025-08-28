| Telemetro
Yo Me Llamo 2025 Yo me Llamo -  28 de agosto de 2025 - 17:09

Yo Me Llamo 2025: ¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de hoy?

El Come Back de Más Móvil de Yo Me Llamo se transmitirá en vivo desde las 8:00 p.m. a través del canal de YouTube de Telemetro.

¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de Yo Me Llamo?

¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de Yo Me Llamo?

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 28 de agosto, será el esperado Come Back Más Móvil de Yo Me Llamo 2025, donde los siete participantes eliminados tendrán la oportunidad de volver al escenario de los sueños, en el sexto show que se transmitirá el próximo martes 2 de septiembre.

¿Quiénes competirán en el Come Back?

Los imitadores que buscarán una segunda oportunidad son:

  • Ángela Carrasco
  • Aldo Ranks
  • Héctor Lavoe
  • Alejandra Guzmán
  • Freddie Mercury
  • El Puma
  • Pedrito Altamiranda

Yo Me Llamo: ¿Cómo votar por tu favorito?

Para que tu artista favorito regrese al escenario, debes:

  • Ver el Come Back en vivo este jueves a las 8:00 p.m.
  • Comentar el nombre del participante que deseas apoyar en la caja de comentarios del video en YouTube, después que finalicen todas las presentaciones.
  • La votación cerrará a la medianoche de este jueves, así que asegúrate de votar a tiempo.

¿Qué pasará después?

El participante con mayor votación volverá a la competencia en el show del martes 2 de septiembre, donde se presentarán seis imitadores en una noche cargada de talento, emociones y sorpresas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Yo Me Llamo 2025: conoce los resultados del quinto show

Yo Me Llamo 2025: ¿Quién merece seguir en competencia? Vota aquí

Yo Me Llamo 2025: Alejandra Guzmán y Freddie Mercury fueron los participantes eliminados del cuarto show

Recomendadas

Más Noticias