Yo Me Llamo 2025: ¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de hoy?

¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de Yo Me Llamo? Telemetro

Por Ana Canto Este jueves 28 de agosto, será el esperado Come Back Más Móvil de Yo Me Llamo 2025, donde los siete participantes eliminados tendrán la oportunidad de volver al escenario de los sueños, en el sexto show que se transmitirá el próximo martes 2 de septiembre.

La competencia se transmitirá en vivo desde las 8:00 p.m. a través del canal de YouTube de Telemetro: https://www.youtube.com/@TelemetroPa

