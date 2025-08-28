Yo Me Llamo 2025: ¿Cómo votar por el regreso de tu participante favorito en el Come Back de hoy?

Este jueves 28 de agosto, será el esperado Come Back Más Móvil de Yo Me Llamo 2025, donde los siete participantes eliminados tendrán la oportunidad de volver al escenario de los sueños, en el sexto show que se transmitirá el próximo martes 2 de septiembre.
¿Quiénes competirán en el Come Back?
Los imitadores que buscarán una segunda oportunidad son:
- Ángela Carrasco
- Aldo Ranks
- Héctor Lavoe
- Alejandra Guzmán
- Freddie Mercury
- El Puma
- Pedrito Altamiranda
Yo Me Llamo: ¿Cómo votar por tu favorito?
Para que tu artista favorito regrese al escenario, debes:
- Ver el Come Back en vivo este jueves a las 8:00 p.m.
- Comentar el nombre del participante que deseas apoyar en la caja de comentarios del video en YouTube, después que finalicen todas las presentaciones.
- La votación cerrará a la medianoche de este jueves, así que asegúrate de votar a tiempo.
¿Qué pasará después?
El participante con mayor votación volverá a la competencia en el show del martes 2 de septiembre, donde se presentarán seis imitadores en una noche cargada de talento, emociones y sorpresas.