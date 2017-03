Beneficios del yoga para las mujeres embarazadas

Cuando las mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, son muchas las preguntas que nos hacemos y también pensamos en que la etapa de gestación sea lo más saludable posible; para ello, es ideal practicar técnicas que permitan relajar nuestro cuerpo y así cuando nuestra pancita vaya creciendo no sintamos tanto dolor en la espalda, piernas, columna y demás.

Hoy les hablaré de una disciplina que aporta múltiples beneficios tanto para la futura mamá como para el bebé que va creciendo dentro de nosotras; se trata del yoga pre-natal, es importante aclarar que esta actividad debe realizarse bajo la supervisión de un especialista y con el consentimiento de nuestro ginecólogo-obstetra.

Antes de profundizar en el tema, quiero aclararles que lo haré con apoyo de la especialista en el tema, Sara Zomer. Sara estudió asistencia de partos con Ina May Gaskin, en The Farm Midwifery Center; Yoga Prenatal con Gurmukh y SpiritBabies Yoga en Golden Bridgen LA; Yoga y Espiritualidad Judía en Isabella Freedman y Viniyoga en Akila Yoga y Danza. Además, es Coach de Salud Integral, certificada por el Institute of Integrative Nutrition, ha cursado varios talleres y seminarios de terapia yógica, yoga prenatal, masaje tailandés y desarrollo humano.

Sara Zomer ha dictado clases de yoga prenatal por diez años en Panamá y hoy nos explicará los beneficios que aporta este tipo de disciplina en las mujeres embarazadas:

- Uno de los más importantes, es poder crear comunidad con mujeres que están viviendo lo mismo. Sara explica que aunque brinda clases privadas, siempre exhorta a las mujeres a tomar clases en grupo. "En nuestra clase los primeros diez minutos son para desahogarse y compartir con las demás compañeras lo que han experimentado en los últimos días", expresa.

- Muchas personas imaginan que el yoga es una práctica de posturas casi de circo, sin embargo; Sara nos aclara que las clases prenatales están lejos de eso. En este caso se practican posturas y movimientos con el fin de fortalecer y estirar los músculos, y así prevenir o corregir molestias, especialmente en la espalda, donde se siente continua presión durante la gestación.

- Las técnicas de respiración son muy importantes, ya que nos ayudarán a manejar el estrés diario y son claves para tener una labor de parto más llevadera y relajada.

- Según nos indica la especialista, la meditación también es vital para el crecimiento personal y la salud mental; por ende, en cada clase de yoga prenatal que dicta, practica al menos cinco o diez minutos de meditación. "No hay mejor manera de crecer como ser humano, que sentarse en silencio a observar la mente, y aprender a conocernos mejor", dijo Sara Zomer.

Ahora bien, no sólo es necesario que conozcamos los beneficios, sino también las diferencias que existen entre una clase normal de yoga y una de yoga prenatal:

Lo primero que debemos saber es que cuando estamos embarazadas, los cambios que se dan en nuestro cuerpo son muchos, no sólo es la barriga la que cambia, sino que presentamos molestias en la espalda desde los dos meses de gestación, las coyunturas están sensibles, por lo que en clases regulares de yoga, podemos sentir incomodidad en las muñecas, rodillas y espalda.

En una clase de yoga prenatal, no hay posturas de inversión, como por ejemplo parada de manos, de cabeza, ni nada parecido; tampoco se practican posturas sobre la barriga, ni ejercicios abdominales.

Nuestra especialista asegura que si tenemos un embarazo saludable, podemos practicar yoga; si no lo has hecho anteriormente no te preocupes, las clases se adaptan a todos los niveles y etapa de embarazo.

Las mujeres embarazadas que estén interesadas en recibir todos los beneficios que nos proporciona el yoga prenatal, pueden comunicarse con Sara Zomer al número telefónico 226-1901, actualmente imparte las clases en el Cenro Holístico Kamala Fértil ubicado en San Francisco. Espero les haya sido útil esta información, yo ya me apunté para mi primera clase. ¡Que Dios me las bendiga!