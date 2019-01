El intercambio cultural más grande de la historia de Panamá, la JMJ 2019

Ayer fui a documentar la llegada del Papa Francisco, y la experiencia fue difícil pero divertida a la vez. Conseguí gracias a mi amiga @likibuay10 un buen puesto para tomar la foto, luego le pedí a unas señoras que si podía pasarme a la primera fila y sentarme en el piso para no estorbarles la vista a ellas que estaban desde temprano (Como vieron que mi cámara era inmensa les dí lástima y me dijeron que si para que no perdiera la foto jaja). Una vez estando ahí ya me había salido todo bien, fui previniendo todo para obtener mis fotos: Vi a un señor al lado con una bandera que me podía tapar, y le dijimos que si por favor no la extendiera mucho para no nos tapara, y nos ayudó también. Pero no contaba con que iba a llegar protección civil vestidos de fluorescente a última hora a taparme varias fotos y a sumarse a la dificultad del asunto, pero bueh 😫. De verdad que pasó muy rápido, me imagino que venía cansado del viaje desde Italia (Unas 12 horas), así que tuve que tirarle una ráfaga, y fué tan fuerte que a la memoria no le dió chance de escribir todas las fotos que disparé en formato RAW y se trabó y se perdieron las fotos 😂🤦🏻‍♂️. Tuve que llegar a mi casa con un programa de recuperación que se llama @diskdrill que se los recomiendo y que literalmente hizo un “milagro”. Y me recuperó las fotos de mi tarjeta. En fin, me gustan los retos difíciles y así no sean las mejores fotos a mostrar son para el recuerdo y eso es el fin de la fotografía. Aprendí mucho de la experiencia, y al final terminaron gustándome más las fotos de la seguridad de @spipanama que hizo un muy buen trabajo y parecían salidos de una película de cine al mejor estilo men in black 😎📸

