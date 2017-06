Jairo Jiménez es presentado por el Varzim de la segunda de Portugal

El volante panameño Jair Jiménez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Varzim SC de la segunda división de Portugal.

Jiménez tendrá su primera experiencia en Portugal luego de jugar en el Elche II de España y el Chorrillo de su natal Panamá.

En sus primeras declaraciones, el " Doble J" manifestó: " Me siento orgulloso de venir a este club, vengo a demostrar el talento que tengo para aportar al equipo. Cuando me dijeron que venía a Portugal me gustó la idea y de una vez dije que sí a la oferta".

" Es la primera vez que vengo acá a Portugal, Ismael Díaz que juega en el Porto me dijo que el torneo es difícil, muy competitivo y que es una liga muy ordenada", dijo. *

Jairo Jiménez, médio, de 24 anos, é jogador do Varzim. https://t.co/RB2vM2Zsxv — Varzim Sport Club (@VSC1915) 24 de junio de 2017

