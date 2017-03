Kendall Jenner planea iniciar una carrera como fotógrafa

Consciente de que su exitosa carrera como modelo tiene fecha de caducidad, Kendall Jenner ya está pensando en una alternativa profesional lejos de las pasarelas, un plan B que ha construido en base a su afición por la fotografía, la misma que le permitió recientemente retratar a celebridades como la actriz Sienna Miller y la joven maniquí Kaia Gerber en un reportaje de 72 páginas para la revista LOVE.

"Eso no es una excepción. Seguiré trabajando en fotografía. Estoy haciendo muchas sesiones de fotos, pero no solo en el mundo de la moda, puede tratarse de cualquier cosa. Definitivamente veréis más de mí", revela en la última edición de la revista Grazia la hermana pequeña de Kim Kardashian, que aprovecha su amistad con las modelos más codiciadas del momento para practicar sus habilidades con la cámara."Ya he empezado a fotografiar a mis amigas. No descarto realizar una campaña de moda", añadió.

Los seguidores de la famosa estrella no se sorprenderán ante sus planes profesionales, ya que acostumbra a deleitarles constantemente en su cuenta personal de Instagram con bonitas instantáneas de amigos y familiares hechas por ella misma, en las que demuestra su talento para la fotografía.

Ahora que se plantea dar un giro a su trayectoria, Kendall -a quien le ha perseguido un aluvión de críticas desde que empezara en el mundo de la moda con apenas 14 años- sabe bien que deberá luchar nuevamente para conseguir el respeto de sus compañeros.

"Ha trabajado muy duro para ganar credibilidad en la industria de la moda: sabía que la gente no siempre la tomaría en serio por ser una Kardashian. Y es consciente de que ahora puede volver a suceder lo mismo con su trabajo como fotógrafa, pero ha compartido tanto tiempo con profesionales tan respetados en sesiones de fotos que ha aprendido muchos trucos", aseguró una fuente próxima al clan familiar más famoso de la televisión a la revista.