Buque hospital de EEUU atenderá crisis migratoria venezolana en Latinoamérica

El vicepresidente Mike Pence y el almirante del Comando Sur, Craig Faller, anunciaron el miércoles en el puerto de Miami el despliegue del buque hospital de la Marina de Estados Unidos para atender la crisis humanitaria que padecen los refugiados venezolanos en Latinoamérica.

"Estamos con ustedes", dijo Pence en español a un grupo de venezolanos que gritaban "¡Amén!" en el muelle donde está atracado el USNS Comfort, cuya partida al Caribe y Latinoamérica está prevista para el miércoles.

Es la segunda misión que emprende este buque en seis meses para dar asistencia médica a los millones de refugiados venezolanos en la región.

"Las políticas de Nicolás Maduro y su régimen socialista han contraído la economía venezolana", dijo Pence. "En lo que una vez fue uno de los países más ricos del hemisferio (...) miles de niños están hambrientos y muchos mueren sin atención médica básica".

Venezuela protagoniza una de las mayores oleadas migratorias y de refugiados del mundo como consecuencia de la prolongada crisis económica y política que vive el país gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno chavista es considerado ilegítimo por la oposición venezolana y por casi 60 países, entre ellos Estados Unidos, que reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela.

El almirante del Comando Sur, Craig Faller, dijo en la conferencia de prensa que la misión de cinco meses del USNS Comfort tiene como objetivo "aliviar el sufrimiento extremo causado por el gobierno venezolano".

Los dos funcionarios estaban flanqueados por Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos y quien cuenta entre sus gestiones haber conseguido que este país reconozca los pasaportes vencidos de los venezolanos, que sufren entre otras adversidades la carencia de servicios de identificación.

"La crisis humanitaria que estamos enfrentando es fabricada", dijo Vecchio. "Maduro ha creado la mayor crisis de refugiados de la región".

A lo largo de cinco meses, el buque hospital USNS Comfort atracará en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la crisis venezolana ha forzado la salida del país de 4 millones de personas (más del 10% de su población) en los últimos años.

Honored to tour the USNS Comfort today w/ @SecondLady. As the Comfort deploys to Latin America & the Caribbean to help address the humanitarian crisis in Venezuela, it will bring along one of the largest trauma facilities in the US Navy, dozens of X-ray machines, and much more! pic.twitter.com/7nsU9BkNW8