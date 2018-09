Sánchez convocará elecciones cuando "prime el conflicto" con sus socios

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no ha descartado hoy que pueda haber elecciones generales este mismo año -"si he aprendido algo es a atarnos los dedos lo justo", ha dicho- y ha explicado que las convocará cuando "prime el conflicto sobre el acuerdo" con los grupos que le apoyaron en la moción de censura.

"En el momento en que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, los independentistas y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) tendremos que convocar elecciones", ha afirmado Sánchez en una entrevista en la cadena de televisión La Sexta.

Recién cumplidos los cien primeros días de su Gobierno, el presidente ha señalado que no ve motivo para convocar elecciones, si su Ejecutivo "antepone el diálogo al conflicto" y sigue sacando adelante leyes buenas para la mayoría social" con el respaldo de una parlamentaria.

Ha argumentado que, cuando dijo en la moción de censura contra Mariano Rajoy que su intención era formar gobierno para llamar a las urnas cuanto antes, lo hacía porque "tendía la mano" a Ciudadanos, pero que al ver que el partido de Albert Rivera no estaba dispuesto a apoyar la moción, habló con Unidos Podemos, Esquerrea Republicana de Catalunya (ERC), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y PNV, que le apoyaron y que hoy en día forman una "mayoría parlamentaria que no quiere elecciones, sino anteponer el diálogo y el encuentro al conflicto".

En la misma entrevista el presidente del gobierno español ha negado que su Ejecutivo esté protagonizando diversas rectificaciones en sus primeros cien días y ha asegurado que lo que existe es "ruido".

Sánchez ha subrayado que lo único que puede achacarse a su Gobierno es alguna "disfuncionalidad", como en el caso del impuesto al diesel, pero eso subraya que no es una rectificación.

Respecto al anuncio de cancelación de la venta de bombas a Arabia Saudí y que finalmente se ha mantenido, ha destacado que era un contrato del anterior Gobierno y lo único que va a hacer el suyo es entregar los proyectiles.

Ha explicado que cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, toma la decisión de paralizar la entrega de las bombas a Arabia Saudí no ve el impacto que puede tener en la relación comercial con este país.

También ha negado que su Gobierno haya protagonizado devoluciones en caliente de inmigrantes y ha asegurado que en todo momento se ha respetado escrupulosamente la legalidad.

Sánchez ha expresado su confianza en que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos se haga efectiva antes de fin de año y ha reiterado que no cree que este lugar pueda tener una resignificación y, por tanto, él es partidario de que se convierta en un cementerio civil.

En materia económica, el presidente del Gobierno ha destacado el plan de choque contra el desempleo juvenil que pretende poner en marcha antes de fin de año y ha considerado "perfectamente compatible" sus acuerdos con Podemos con el cumplimiento de los compromisos con Bruselas.

Sobre la crisis de Cataluña Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre la conveniencia o no de que los dirigentes independentistas permanezcan en prisión porque cree que no debe hacerlo como jefe del Ejecutivo y por respeto a la autonomía del poder judicial.

Tras las declaraciones de ministros como Josep Borrell y Meritxell Batet en las que han considerado que sería mejor para la situación política en Cataluña que esos dirigentes no estuvieran en prisión preventiva, no ha querido dar su opinión.

"Tengo una opinión, pero yo soy presidente del Gobierno y no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión. Me lo he autoimpuesto porque siempre he querido respetar y mucho la autonomía del poder judicial", ha señalado antes de asegurar: "Yo voy a defender siempre a los jueces".

En cuanto a la polémica surgida sobre su tesis doctoral, el presidente del Gobierno español ha negado que haya cometido un plagio en su elaboración, se ha reafirmado en su autoría y ha negado cualquier tipo de trato de favor "en absoluto" por parte del tribunal de la Universidad Camilo José Cela que la evaluó.