Him pide a diputados atender traslado de partida tras retraso en el Centro de Convenciones Amador

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, atender el traslado de partida, que está dentro del presupuesto asignado a la entidad.

"Tenemos que hacer un traslado de partida que hemos ido cuatro veces a la Asamblea y no hemos tenido la suerte de hacerlo. Le hacemos una llamado a la Comisión de Presupuesto, que nos apoye con esto”, expresó Him.

Dicho monto es utilizado para inversiones, como el Centro de Convenciones Amador (CCA) y turismo de negocios, entre otros proyectos.



Sobre la construcción del CCA, el cual se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2019 por atrasos en la obra, el administrador de la ATP indicó que no puede entregar el mismo, ya que ellos no son quienes supervisan.

"Nosotros necesitamos una empresa idónea que pueda recibir el Centro de Amador. Importante también el operador, si no arranca el operador este año, el próximo año no va a tener venta”, puntualizó Him.

El Consejo Nacional de Turismo (CNT) aprobó en el pasado mes de abril una prórroga de la obra y la entrega para septiembre cuyo avance tenía 87% al mes de marzo.

Además de la extensión de tiempo, se aprobó el ajuste de precio por el monto de 12 millones de dólares, para cumplir con lo establecido en el pliego de cargos capítulo II de las condiciones especiales (cláusula 42) respecto al incremento en el costo de materiales de construcción, calculado en el contrato original y el aumento salarial de mano de obra, aprobado en la convención colectiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en 2018.

Las modernas instalaciones se construyen en el área turística de la Calzada de Amador, en las riberas del Canal, uno de los destinos turísticos emblemáticos de la ciudad capital por la exposición de paisajes espectaculares como los enormes rascacielos, el Casco Antiguo y el tránsito de los barcos por la vía interoceánica.