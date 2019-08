Alianza público-privada realiza en Chiriquí foro de impacto Económico, Turístico y de agricultura

La provincia de Chiriquí contó con su primer Foro Económico, Turístico, Logístico y de Agricultura realizado en alianza con asociaciones público-privadas.

En este foro participaron empresarios de la región del Centro de Competitividad Occidental de Panamá, miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), quienes han conformado una alianza público-privada para presentar proyectos los que brindarán un aporte económico y desarrollo para la provincia chiricana, Bocas del Toro y la Comarca.

"Hay factores que inciden en el desarrollo del sector que van más allá del sector. No hay carretera para sacar productos, si el aeropuerto no está capacitado, como en este momento no lo está, para poder hacer agroexportación mucho producto se va a perder, si la cadena de frío no se pone en funcionamiento como debe ser mucho producto se va a perder, entonces va mucho más allá de producir", sentenció la presidenta de Apede, Mercedes Eleta de Brenes.