Carrizo pide a Humbert estado de finanzas públicas y no refrendar nuevos contratos

635x357 Vicepresidente electo pide al Contralor estado de finanzas públicas y no refrendar nuevos contratos. Foto/Cortesía.

El vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo solicitó al contralor de la República, Federico Humbert no refrendar nuevos contratos que pudieran afectar el estado de las finanzas públicas.

Durante un encuentro este viernes, Carrizo expresó a Humbert la preocupación de la nueva administración, que asumirá el 1 de julio, por la continuación de actos públicos en algunas instituciones del Estado, y supuestos gastos de funcionamiento que superan el tope establecido en la ley para el último año del Gonierno.

Carrizo también solició al Contralor el estado de las cuentas por pagar, contratos en trámites y otras gestiones de cobro presentadas ante la Contraloría y aún no refrendadas.

" Hay que entender que por ley el cincuenta por ciento del presupuesto de funcionamiento no puede ser tocado. La Contraloría ha sido muy firme en asegurarse que para la próxima administración existan esos fondos, sin embargo, no hay una ley que limite la capacidad de invertir o utilizar en proyectos de inversión los dineros que hay en el presupuesto. En ese sentido para reiniciar la economía, la nueva administración deberá entender que no va a contar con la cantidad de recursos iguales", dijo el Contralor al término de la reunión.

Por su parte, Carrizo indicó que el equipo está enfocado en atender el pago a proveedores y reactivar de manera rápida la economía nacional, para que el Estado sea más eficiente y competitivo.

El vicepresidente electo, quien lidera el equipo de transición del presidente electo Laurentino Cortizo, también sostuvo reuniones con la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell y el procurador de la Administración, Rigoberto González.