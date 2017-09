El sexo de Kenia se refugia en las nuevas ondas de radio

635x357 "The Spread", dirigido y locutado por Karen Lucas y Nini Wacera, se ha consolidado como refugio para quienes no encuentran respuestas a sus dudas sobre el sexo, ni en centros educativos ni en casa. Foto/YouTube.

En un país donde el sexo es tabú en todas sus manifestaciones públicas, dos actrices kenianas retan a la censura con un programa de radio en internet que aborda las relaciones desde un punto de vista "positivo, honesto y educativo", y que ya sirve de terapia y enciclopedia para muchos.

"The Spread" ("Difusión" en español), dirigido y locutado por Karen Lucas y Nini Wacera, se ha consolidado como refugio para quienes no encuentran respuestas a sus dudas sobre el sexo, ni en centros educativos ni en casa.

Desde la masturbación, la erección o cómo retardar la eyaculación, hasta cómo usar un preservativo y las enfermedades de transmisión. Los oyentes están llenos de dudas que Karen y Nini tratan de resolver de forma divertida.

"Tenemos muchas preguntas sobre educación sexual y sobre el rendimiento sexual. Otros nos escriben porque quieren mejorar su vida sexual o están ansiosos de hablar de sexo con sus parejas", explica Karen a Efe.

Sus sensuales voces luchan por romper con la creencia de que el sexo es algo negativo que siempre acaba en contagio de sida o embarazos no deseados. "Sí, estas son algunas de las consecuencias reales, pero también hay que destacar todas las cosas positivas que nos dan las relaciones sanas", apunta.

"¿Es demasiado pronto si tengo sexo con mi novio de dos meses?", pregunta una chica de 19 años en uno de los programas. "Yo lo haría cuando me siente frente a esa persona, le mire a los ojos y me sienta completamente segura de que puedo acostarme con él", le responde Nini.

La sociedad keniana es muy compleja en este aspecto. Según un estudio del Centro de Población Africana e Investigación en Salud, uno de cada cuatro estudiantes de secundaria cree que usar preservativo es señal de desconfianza hacia la pareja, y más de la mitad de los chicos creen que cuando ella dice "no", en realidad significa "sí".

Los centros de enseñanza -donde la mayoría del profesorado recomienda la abstinencia para evitar enfermedades o embarazos- no contempla la educación sexual en sus programas, y las autoridades procuran que ni siquiera se haga mención en las emisiones audiovisuales públicas.

La ausencia de información, en una sociedad donde las relaciones comienzan entre los 13 y los 17 años, aboca a los adolescentes y a sus hormonas a buscar respuesta en medios alternativos, como The Spread, que no se cansa de lanzar mensajes que pueden resultar obvios: "Nunca tengas sexo si tú no quieres".

Otro de los temas más peliagudos en Kenia, y por lo tanto debatido en este programa, es la homosexualidad, que la mayoría de la población entiende como prohibida, sin más.

"La ley no criminaliza la identidad de personas que son homosexuales, sino toda relación consentida entre adultos del mismo sexo en la privacidad del dormitorio", explica a la audiencia un abogado invitado por The Spread.

El tono directo y desafiante del programa, que llama "hipócritas" a sectores conservadores, a quienes acusa de "pensar que el sexo y la violación es lo mismo", ha provocado el rechazo de la Kenia más tradicional, que intenta insultarles llamándoles "lesbianas".

Su espacio abierto y sin censura también tiene presencia en las redes sociales, donde comparte mensajes positivos y picantes a diario.

Con ellos pretende empoderar a esa parte de la sociedad que quiere desprenderse del estereotipo de que hablar sobre sexo es libertinaje. "La sexualidad no es una actividad de ocio a tiempo parcial, es una forma de ser", señala el programa.

Desde principios de 2016 en antena, se ha convertido en uno de los podcast más escuchados en el país y ha llegado a colarse entre los 30 más descargados de iTunes.

Aunque Kaz y Nini prefieren que la educación sexual comience en las aulas, mientras ese día llega, ellas están dispuestas a hablar sobre sexo como se hace en un grupo de amigos.