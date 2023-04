Venta de autos en línea: ¿Cómo evitar ser víctima de estafa?

La razón por la que se recomienda una reunión en la DIJ es para realizar la inspección correspondiente, de esta manera determinar primeramente que el bien existe y segundo que no se trata de un auto robado o hurtado.

image.png

La PN, aconseja a los compradores no realizar pagos por adelantado sin asegurarse que sea una venta legal, en caso que el “vendedor en línea” le indique que si no abona no puede ver el auto, ya es una alerta que está frente a una estafa.

Asimismo, les exhorta a la población en general evitar publicar o compartir sus documentos personales en redes sociales o plataforma de mensajería instantánea. En caso que sus documentos estén siendo utilizados para estafar, interponga la denuncia ante el Ministerio Público de Panamá.

Venta de autos online: ¿Cómo operan para realizar la estafa?

Unidades de la Policía Nacional, indica según los operativos cibernéticos realizados, se trata de víctimas que en algún momento compartieron la fotografía de sus documentos para algún trámite y terminaron en manos de estafadores.

Los delincuentes, realizan publicaciones de autos y bienes electrónicos, y al momento de ser contactados por algún interesado solicitan abonos, enviando como muestra de confiabilidad, cédula u otro documento de una tercera persona que no tiene nada que ver con la estafa.