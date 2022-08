AMOR SIN IGUAL | Luciana secuestra a Fernanda

Luciana no tiene pensado sacar la calle de la vida de ella, y tiene pensado robar la academia deportiva en la que Fernanda tanto luchó para inscribirlos a ella y sus otros amigos de calle, sin embargo, Nivaldo no está de acuerdo con este plan porque no quiere ser malagradecido con Fernanda.

La alegría de Ausente

El señor Ausente no puede contener la alegría tras saber la noticia de que su hijo pequeño Antonio Jr volvió a casa con su familia, él se expresa enérgicamente sus sentimientos con sus compañeros del mercado, no cabe duda que la familia es lo más importante para Ausente.

Vieja conocida

Olympia recibe la visita de una vieja conocida con la que vivió muchas experiencias en su tormentosa vida pasada, pero lo que nadie se esperaba era que la misma señora Carmen que en verdad se llama Augusta, ella era su vieja conocida que al ver a Olympia le dice Emilia, su verdadera identidad del pasado.

La visita de Carmen no fue muy bienvenida por la señora Olympia que le recrimina su traición del pasado, le propina un golpe y le dice que no se olvida del robo de Augusta y todo lo que provocó en su vida después de ese incidente.

Luciana secuestra a Fernanda

Fernanda es sorprendida por Luciana que la toma por la espalda con un puñal, y se la lleva al cuarto de reuniones de la academia deportiva, ella le reclama a Fernanda que por qué no la ha ayudado como a los otros compañeros que encontraron familia, Luciana no entiende que las consecuencias de sus acciones podrían traer grandes problemas.

